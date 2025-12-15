Paquete arancelario protegerá 350 mil empleos en México: Sheinbaum

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, explicó que se tiene un desbalance comercial con Asia, ya que México importa 10 veces más de lo que exporta a dicha región. Por ello, con el paquete arancelario —parte del Plan México— se busca elevar en 15 por ciento el contenido nacional en cadenas productivas; sustituir importaciones y reemplazar insumos; reforzar el sello “Hecho en México”; elevar la inversión nacional hasta en 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 y 28 por ciento en 2030; generar 1.5 millones de empleos bien remunerados en sectores de manufactura y servicios; así como lograr que 50 por ciento de la proveeduría y del consumo nacional en sectores clave se produzcan en México, beneficiando a las pequeñas y medianas empresas.

Detalló que los criterios para la elaboración de la propuesta arancelaria fueron: la elección de 17 sectores industriales estratégicos y de mil 463 fracciones arancelarias de bienes finales y de insumos, a excepción de los países con los que se tienen Tratados Comerciales; garantizar no depender ni importar de un solo país; procurar que haya numerosas opciones de importación en países cuando no se produce en México, y no generar presiones inflacionarias.

Señaló que estas medidas fueron dialogadas y respaldadas por la industria nacional, como la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el Instituto Mexicano del Aluminio (Imedal), las Cámaras Nacionales de la Industria Textil (Canaimtex), de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec), de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), de Fabricantes de Envases Metálicos (Canafem), de la Industria Maderera (Canainma), de la Industria del Vestido (Canaive), de las Industrias de la Celulosa y del Papel, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), entre otras.