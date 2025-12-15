Paquete arancelario protegerá 350 mil empleos en México: Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, informó que el objetivo del Paquete Arancelario, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, es cuidar 350 mil empleos de las industrias automotriz, siderúrgica, calzado, textil y vestido en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro, sin dañar a ningún país en específico ni afectar las relaciones comerciales con Asia u otras regiones del mundo con las que no se tiene tratado comercial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que este paquete arancelario busca el desarrollo con justicia en el país. Para ello, se pretende importar menos, exportar más y, con ello, proteger los empleos de industrias estratégicas donde México tiene una experiencia muy importante.
Señaló que con el paquete arancelario se estima una recaudación de alrededor de 30 mil millones de pesos (mdp) anuales. Además, indicó que se mantiene diálogo con todos los países con los cuales no se tiene acuerdo comercial, a través de la Secretaría de Economía, embajadores y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, explicó que se tiene un desbalance comercial con Asia, ya que México importa 10 veces más de lo que exporta a dicha región. Por ello, con el paquete arancelario —parte del Plan México— se busca elevar en 15 por ciento el contenido nacional en cadenas productivas; sustituir importaciones y reemplazar insumos; reforzar el sello “Hecho en México”; elevar la inversión nacional hasta en 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 y 28 por ciento en 2030; generar 1.5 millones de empleos bien remunerados en sectores de manufactura y servicios; así como lograr que 50 por ciento de la proveeduría y del consumo nacional en sectores clave se produzcan en México, beneficiando a las pequeñas y medianas empresas.
Detalló que los criterios para la elaboración de la propuesta arancelaria fueron: la elección de 17 sectores industriales estratégicos y de mil 463 fracciones arancelarias de bienes finales y de insumos, a excepción de los países con los que se tienen Tratados Comerciales; garantizar no depender ni importar de un solo país; procurar que haya numerosas opciones de importación en países cuando no se produce en México, y no generar presiones inflacionarias.
Señaló que estas medidas fueron dialogadas y respaldadas por la industria nacional, como la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el Instituto Mexicano del Aluminio (Imedal), las Cámaras Nacionales de la Industria Textil (Canaimtex), de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec), de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), de Fabricantes de Envases Metálicos (Canafem), de la Industria Maderera (Canainma), de la Industria del Vestido (Canaive), de las Industrias de la Celulosa y del Papel, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), entre otras.
El titular de la Secretaría de Economía anunció que, en el primer trimestre de 2026, iniciarán las obras de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) en los estados de Durango; AIFA-Zapotlán, Hidalgo; Huamantla, Tlaxcala; Celaya, Guanajuato; Morelia-Zinapécuaro, Michoacán, y San José Chiapa-Nopalucan, Puebla. En el segundo trimestre se sumarán nueve más.
Detalló que el Podecobi en Durango será un proyecto de manufactura automotriz con una inversión de 300 millones de dólares (mdd) en una primera fase y de 700 mdd en una segunda. En Hidalgo se instalará un proyecto farmacéutico con una inversión de 2 mil mdd para una fábrica de API avanzada y medicamentos genéricos, además de un centro de investigación.
En Huamantla, Tlaxcala, el 100 por ciento de la superficie ya está comprometida, lo que representa una inversión de 540 mdd. Las obras concluyen en 2026 y ya hay empresas en los sectores de alimentos, metalmecánica, automotriz y cartón en proceso de compraventa de lotes.
En Celaya, Guanajuato, se trata de una sociedad entre el gobierno estatal (GPI) y el Grupo AZVI-Cointer, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos.
Finalmente, en San José Chiapa-Nopalucan, Puebla, se contemplan inversiones por 2 mil 80 mdp, provenientes de empresas como Zacua, Peisa Foods, Estructuras Metálicas y Grupo Charrito.
Se estimó que, para marzo, los seis Podecobi tendrán sus obras e inversiones en marcha, y que para el segundo trimestre de 2026 se prevé el arranque de nueve más.
