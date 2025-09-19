Papayita murió por sustancia tóxica; Fiscalía no halla indicios de intoxicación intencional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del fallecimiento de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) informó este viernes que hasta el momento no existen pruebas que acrediten que alguien haya colocado de manera intencional una sustancia nociva en la bebida del trabajador.
En un comunicado, la dependencia explicó que la carpeta de investigación ya fue turnada al área de homicidios, y que las diligencias continúan con el análisis de testimonios y pruebas. La autoridad señaló que la muerte de Carlos ocurrió tras consumir una sustancia tóxica que deterioró su salud hasta provocarle la muerte.
Carlos, de 47 años, murió el 18 de septiembre en la Clínica 71 del IMSS en Torreón, donde estuvo hospitalizado desde el 30 de agosto, tras sentirse mal mientras laboraba en un supermercado del fraccionamiento Senderos.
De acuerdo con la empresa para la que trabajaba, fue su supervisor quien lo trasladó inicialmente a la clínica 66 y posteriormente fue canalizado a otros hospitales del IMSS hasta llegar a la Clínica 71.
En rueda de prensa, Xóchitl Rosas, representante de Multiservicios Rocasa, expresó condolencias a la familia y afirmó que Carlos no era víctima de acoso laboral.
“Carlitos era una persona muy alegre, muy trabajadora y querida por sus compañeros. No sufría bullying. Nosotros estamos colaborando con la Fiscalía y hemos apoyado a su familia desde el inicio”, declaró.
El abogado de la empresa, César Flores, agregó que han entregado videograbaciones y entrevistas a las autoridades, y rechazó que existan pruebas de hostigamiento laboral:
“No hay dolo, creemos que es un hecho que corresponde a la Fiscalía aclarar”.
El tema cobró relevancia el 17 de septiembre, cuando familiares de Carlos abrieron una página en redes sociales para exigir justicia, asegurando que él era víctima de acoso laboral y que alguien colocó un químico en su bebida.
Según su familia, Carlos ingirió accidentalmente el líquido alrededor de las 15:00 horas del 30 de agosto, tras lo cual comenzó a sentirse mal. Horas después, fue trasladado a recibir atención médica y permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento.
La FGE de Coahuila reiteró que la investigación continúa y que se darán a conocer avances conforme se integren nuevas pruebas.
mrh