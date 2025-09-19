Papayita murió por sustancia tóxica; Fiscalía no halla indicios de intoxicación intencional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del fallecimiento de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) informó este viernes que hasta el momento no existen pruebas que acrediten que alguien haya colocado de manera intencional una sustancia nociva en la bebida del trabajador.

En un comunicado, la dependencia explicó que la carpeta de investigación ya fue turnada al área de homicidios, y que las diligencias continúan con el análisis de testimonios y pruebas. La autoridad señaló que la muerte de Carlos ocurrió tras consumir una sustancia tóxica que deterioró su salud hasta provocarle la muerte.

Carlos, de 47 años, murió el 18 de septiembre en la Clínica 71 del IMSS en Torreón, donde estuvo hospitalizado desde el 30 de agosto, tras sentirse mal mientras laboraba en un supermercado del fraccionamiento Senderos.

De acuerdo con la empresa para la que trabajaba, fue su supervisor quien lo trasladó inicialmente a la clínica 66 y posteriormente fue canalizado a otros hospitales del IMSS hasta llegar a la Clínica 71.

En rueda de prensa, Xóchitl Rosas, representante de Multiservicios Rocasa, expresó condolencias a la familia y afirmó que Carlos no era víctima de acoso laboral.