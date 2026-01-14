Papa León XIV expresa su deseo de visitar México y orar ante la Virgen de Guadalupe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una audiencia privada celebrada este miércoles en el Vaticano, el Papa León XIV manifestó su deseo de visitar México “pronto”, con la intención de encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe, según informó la Arquidiócesis Primada de México.

El encuentro se dio entre el Pontífice y el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, quien presentó al Santo Padre los avances del camino sinodal en la capital del país, así como el trabajo pastoral de sacerdotes, religiosas, laicos y agentes de pastoral en las parroquias.

En la audiencia, el Papa León XIV expresó su gratitud por el compromiso de la Iglesia mexicana en este proceso sinodal y celebró el esfuerzo colectivo por fortalecer la vida parroquial en la Ciudad de México.

Aguiar Retes reiteró al Papa la invitación para que visite el país, gesto que ya le había manifestado en fechas pasadas, a lo cual el Pontífice respondió con apertura y entusiasmo, aunque aclaró que por ahora no hay fechas ni ruta oficial definidas por la Santa Sede.

El Papa señaló su intención de acudir personalmente a la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, en el Tepeyac, para encomendar su pontificado a la Virgen, en un gesto de profunda devoción mariana.