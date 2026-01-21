Papá le roba beca a su niña y se lo gasta con otra familia [VIDEO]

México

Sinaloa (MiMorelia.com).- Un conflicto familiar por el presunto desvío de una beca escolar terminó con la intervención de la policía municipal en el estado de Sinaloa, luego de que una madre acusara a su expareja de utilizar recursos destinados a su hija para beneficiar a su nueva familia.

La beca, identificada como Rita Cetina, habría sido tramitada desde octubre de 2024, pero, según la denunciante, los fondos nunca fueron utilizados para apoyar a la menor. En cambio, se señala que Walter, padre de la estudiante, empleó el dinero durante más de un año sin destinarlo al bienestar de su hija.

La situación escaló cuando la madre acudió a casa del padre acompañada por un agente municipal, para exigir la devolución de la Tarjeta Bienestar vinculada a la beca.

En el lugar se generó una fuerte discusión, con insultos y recriminaciones entre ambas partes, que fue registrada en video y se difundió ampliamente en redes sociales.

Durante el altercado, Walter lanzó comentarios ofensivos hacia su expareja, a lo que el oficial respondió advirtiendo que podría ser detenido si no cumplía con las indicaciones.

Tras la advertencia, se le pidió entregar la tarjeta y los recursos destinados a la menor.

Así pasó:

