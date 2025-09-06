Pantallas gigantes en el Zócalo y posible feriado nacional por el Mundial: Sheinbaum

Sobre los precios de boletos, aclaró que esa definición corresponde únicamente al máximo organismo del futbol y a los estadios sede.

En cuanto a los días de descanso, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el pasado 3 de septiembre que el jueves 11 de junio de 2026 será feriado en la capital para que los habitantes puedan vivir sin preocupación el partido inaugural.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum reconoció que se analiza extender este feriado a nivel nacional, aunque subrayó que de aprobarse será anunciado formalmente y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

