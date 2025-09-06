Pantallas gigantes en el Zócalo y posible feriado nacional por el Mundial: Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México será protagonista mundial cuando el 11 de junio de 2026 se inaugure la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Azteca, un evento histórico que marcará el inicio de la justa deportiva más importante del planeta.
Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal se encuentra en la fase final de coordinación con la FIFA para ultimar detalles del torneo. Adelantó que en los próximos días se darán anuncios oficiales sobre la organización.
Sheinbaum destacó que entre las iniciativas en análisis se encuentra la instalación de pantallas gigantes en el Zócalo capitalino, con el fin de que los ciudadanos disfruten de los partidos sin costo alguno. Sin embargo, precisó que la decisión final dependerá de las reglas de la FIFA.
Sobre los precios de boletos, aclaró que esa definición corresponde únicamente al máximo organismo del futbol y a los estadios sede.
En cuanto a los días de descanso, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el pasado 3 de septiembre que el jueves 11 de junio de 2026 será feriado en la capital para que los habitantes puedan vivir sin preocupación el partido inaugural.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum reconoció que se analiza extender este feriado a nivel nacional, aunque subrayó que de aprobarse será anunciado formalmente y publicado en el Diario Oficial de la Federación.
