‘Panchito’, el elefante marino que sorprendió en Nayarit, regresa al mar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Concluyó el operativo de resguardo implementado por autoridades de los tres niveles de gobierno en la playa Los Ayala, en Compostela, Nayarit, tras la visita de “Panchito”, un elefante marino del sur (Mirounga leonina) que arribó el pasado 27 de enero y permaneció en la zona durante cuatro días.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Nayarit informó que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Marina (SEMAR) y Protección Civil Municipal, se desplegó un operativo para proteger al ejemplar y evitar posibles interacciones con turistas o residentes.
Durante su estancia, el elefante marino fue monitoreado continuamente mediante guardias diurnas y nocturnas, además de la instalación de un perímetro de seguridad.
“El ejemplar ingresó al mar a las 9:30 de la mañana y no ha vuelto a salir a la playa, por lo que se estima que cambió de rumbo hacia una nueva costa”, informaron las autoridades estatales.
Ante esto, el cerco de resguardo fue retirado la tarde del viernes 30 de enero, con lo cual se dio por concluido el operativo.
Aunque se desconoce su paradero actual, las autoridades continuarán con patrullajes preventivos por si el ejemplar reaparece en otra playa de la región.
Durante su estancia en Los Ayala, Profepa recordó que este tipo de avistamientos forman parte de un comportamiento normal en la especie y pidió a la población mantener la distancia en caso de futuras apariciones.
En caso de ver nuevamente a Panchito u otro ejemplar de su especie, se solicita reportarlo de inmediato a los servicios de emergencia y evitar cualquier acercamiento para garantizar la seguridad tanto de las personas como del animal.
