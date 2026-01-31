‘Panchito’, el elefante marino que sorprendió en Nayarit, regresa al mar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Concluyó el operativo de resguardo implementado por autoridades de los tres niveles de gobierno en la playa Los Ayala, en Compostela, Nayarit, tras la visita de “Panchito”, un elefante marino del sur (Mirounga leonina) que arribó el pasado 27 de enero y permaneció en la zona durante cuatro días.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Nayarit informó que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Marina (SEMAR) y Protección Civil Municipal, se desplegó un operativo para proteger al ejemplar y evitar posibles interacciones con turistas o residentes.