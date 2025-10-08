PAN propone que el aguinaldo llegue completo, sin retención de ISR

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que los trabajadores del país reciban su aguinaldo completo, sin descuentos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La propuesta busca reformar el marco fiscal y laboral vigente, de modo que el aguinaldo —tanto en el sector público como en el privado— quede exento de impuestos, tal como ocurría antes de 2014.
El diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador de los legisladores panistas, subrayó que "el salario y las prestaciones deben rendir más, no menos", y criticó que el gobierno “meta la mano en el esfuerzo de quienes trabajan todos los días”.
Impulsada por el diputado federal Armando Tejeda, la propuesta destaca que actualmente el gobierno puede retener hasta un 30% del aguinaldo vía ISR, lo que representa un recorte significativo al ingreso decembrino de millones de personas.
“Hoy vengo representando a mujeres y hombres que se levantan temprano todos los días a trabajar. No piden regalos, solo que se respete lo que ya ganaron. El aguinaldo es suyo, no del gobierno”, declaró Tejeda.
Los legisladores argumentaron que la eliminación del ISR sobre el aguinaldo tendría un impacto presupuestal menor al 0.2% del gasto federal, pero un beneficio social “inmenso”, al fortalecer el poder adquisitivo y reactivar las economías locales.
“Si un trabajador gana 10 mil pesos de aguinaldo, debe recibir 10 mil, no 8 mil. No se trata de un privilegio, sino de justicia laboral”, añadió el legislador.
Además del impacto individual, el PAN destacó que permitir que el aguinaldo llegue íntegro impulsaría directamente al comercio, servicios y pequeñas empresas durante la temporada decembrina, al traducirse en mayor consumo y circulación de dinero.
“Más dinero en el bolsillo de la gente es más movimiento económico, más empleo y más bienestar. Es hora de dejar de castigar el trabajo y empezar a premiarlo”, concluyó el diputado Tejeda.
mrh