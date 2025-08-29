México

¿Pagas colegiatura o transporte escolar? Podrías deducirlo en tu declaración: SAT

El SAT aclara requisitos y montos máximos deducibles para padres de familia en este regreso a clases
Ciudad de México (MiMorelia.com).- En el marco del regreso a clases, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que los pagos por colegiaturas y transporte escolar son deducibles en la declaración anual de personas físicas, siempre que se cumplan los requisitos fiscales establecidos.

Este beneficio fiscal está disponible para padres, madres o tutores legales, siempre y cuando el estudiante no perciba ingresos mayores al valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 41 mil 273 pesos.

Límites de deducción por nivel educativo:

  • Preescolar: hasta $14,200 pesos anuales

  • Primaria: hasta $12,900 pesos

  • Secundaria: hasta $19,900 pesos

  • Profesional técnico: hasta $17,100 pesos

  • Bachillerato o equivalente: hasta $24,500 pesos

En el caso del transporte escolar, solo será deducible si el gasto viene desglosado en la factura emitida por la institución educativa y si esta cuenta con validez oficial.

Para que la deducción sea válida, el pago debe realizarse mediante medios electrónicos (cheque, transferencia, tarjeta de crédito o débito), y las facturas deben incluir el complemento educativo con nombre, CURP del alumno y clave de validez oficial.

El padrón de escuelas válidas se puede consultar en:
🔗 consultaescuelas.sat.gob.mx

