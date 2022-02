Padres pueden exigir al gobierno que vacunen a sus hijos contra Covid-19: UNPF

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada padre de familia tiene el derecho de exigir al gobierno federal que se aplique la vacuna contra el Covid-19 a los menores de edad que viven en su hogar si lo considera pertinente, sostuvo Luis Arturo Solís Bravo, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

En videoconferencia, el presidente de la unión comentó que, aunque no son una institución que se dedica al análisis y estudio de la salud, no pueden dar una postura sobre si es recomendable o no vacunar a los menores de edad, pero recalcó que los padres de familia tienen la libertad de poder exigir a las autoridades que se aplique el biológico a sus hijos.