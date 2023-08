Padres de familia marchan en contra de los nuevos libros de texto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Padres de familia en diferentes estados del país se han manifestado en contra de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2023-2024 una marcha nacional, justo a un día de que dé inicio.

Con mantas y cartulinas, los padres exigen a los maestros utilizar los libros de años anteriores porque desaprueban el contenido de los redactados para la Nueva Escuela Mexicana.

La marcha ha sido convocada en diferentes estados:

En Veracruz, en el asta bandera del bulevar Manuel Ávila Camacho de Veracruz se concentran ya maestros, padres de familia y abuelitos que exigen: tecnología, no ideología; libros útiles no hechos por inútiles; libros para pensar, no para ideologizar.

El estado de Colima se sumó a la marcha nacional para protestar por los nuevos libros de texto gratuito, convocada en la entidad por integrantes del colectivo Juntos por la Infancia Colima.

Con la consigna de "educación sana y no pervertida", un grupo de personas acompañadas por el legislador y ex gobernador de Querétaro Ignacio Loyola Vera, realizaron una marcha por las calles de Querétaro en rechazo a la repartición de los libros de texto gratuito.

En Toluca, vecinos participaron en una manifestación en contra de la distribución de libros de texto gratuito tras considerar que los mismos tienen contenido que no es adecuado para los menores.

En total fueron 26 ciudades que se manifestaron este día en el país a escasas horas para el inicio de clases del nuevo ciclo escolar en México.