Padres de Ayotzinapa marchan en CDMX por verdad y justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Ciudad de México volverá a convertirse en escenario de protesta y memoria. A 11 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, madres, padres y colectivos sociales encabezan una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

La movilización, convocada a las 16:00 horas, forma parte de la jornada nacional “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”, una campaña que mantiene vigente la exigencia de verdad y justicia.

Desde temprana hora comenzaron a arribar a la capital contingentes provenientes de distintos puntos del país. Se prevé la participación de aproximadamente 3,000 personas, muchas de ellas trasladadas en autobuses que ingresaron por la caseta de Cuernavaca.

El recorrido partirá del Ángel de la Independencia, uno de los puntos simbólicos de la protesta social en México, con rumbo al Zócalo.