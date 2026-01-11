Padre e hijo caen de juego mecánico en feria de Coyoacán; hay un fallecido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una tragedia sacudió la noche del viernes al pueblo de Los Reyes, en la alcaldía Coyoacán, luego de que un padre y su hijo cayeran desde un juego mecánico callejero, presuntamente por una falla estructural. El incidente dejó un hombre muerto y un menor gravemente herido.

Las víctimas, identificadas como Javier Torres y su hijo Isaac, de 11 años, se encontraban a bordo del juego conocido como Canastas Locas (también referido como “Himalaya”) cuando una de las plataformas se desplomó repentinamente, lo que provocó que ambos salieran proyectados a varios metros de distancia ante la mirada de otros asistentes.

De inmediato, equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica. Ambos presentaban lesiones de gravedad y fueron trasladados al Hospital de Xoco. Lamentablemente, el hombre de aproximadamente 40 años murió durante el trayecto, aparentemente a causa de un fuerte golpe en la cabeza.