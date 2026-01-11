Padre e hijo caen de juego mecánico en feria de Coyoacán; hay un fallecido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una tragedia sacudió la noche del viernes al pueblo de Los Reyes, en la alcaldía Coyoacán, luego de que un padre y su hijo cayeran desde un juego mecánico callejero, presuntamente por una falla estructural. El incidente dejó un hombre muerto y un menor gravemente herido.
Las víctimas, identificadas como Javier Torres y su hijo Isaac, de 11 años, se encontraban a bordo del juego conocido como Canastas Locas (también referido como “Himalaya”) cuando una de las plataformas se desplomó repentinamente, lo que provocó que ambos salieran proyectados a varios metros de distancia ante la mirada de otros asistentes.
De inmediato, equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica. Ambos presentaban lesiones de gravedad y fueron trasladados al Hospital de Xoco. Lamentablemente, el hombre de aproximadamente 40 años murió durante el trayecto, aparentemente a causa de un fuerte golpe en la cabeza.
El menor fue ingresado al hospital y hasta el momento su estado de salud se reporta como grave. No se ha emitido un parte médico oficial sobre su evolución.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al presunto responsable del juego mecánico, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el acordonamiento del área para iniciar las investigaciones correspondientes.
A pesar de la magnitud del accidente, se reportó que el resto de los juegos mecánicos continuó operando con normalidad, situación que generó molestia entre algunos asistentes y vecinos del lugar.
