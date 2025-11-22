Padre de Miss Universo 2025 fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coronación de Fátima Bosch Fernández como Miss Universo 2025 reactivó el interés público en su entorno familiar, particularmente en su padre, Bernardo Bosch Hernández, exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien en el pasado enfrentó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con información publicada por el diario El Reforma, Bosch Hernández fue señalado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un presunto incremento patrimonial injustificado de más de 6.5 millones de pesos, cuando se desempeñaba como gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social en Pemex.
La denuncia fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), que a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción revisó documentación contable, declaraciones patrimoniales y oficios internos de Pemex. Sin embargo, en 2022 la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal, al concluir que no había elementos suficientes para acreditar un delito.
Paralelamente, la sanción administrativa impuesta por la SFP fue anulada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que resolvió que el procedimiento carecía de sustento legal.
Bernardo Bosch cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en Pemex. Su nombre volvió a los titulares tras el triunfo de su hija Fátima en el certamen internacional. La familia también es conocida en el ámbito político por su vínculo con Mónica Fernández Balboa, senadora y tía de la reina de belleza, cercana al actual movimiento en el poder.
Fátima Bosch, originaria del estado de Tabasco, ha destacado por su participación en proyectos sociales y de empoderamiento femenino, además de su papel como embajadora de causas ambientales.
