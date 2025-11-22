Padre de Miss Universo 2025 fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coronación de Fátima Bosch Fernández como Miss Universo 2025 reactivó el interés público en su entorno familiar, particularmente en su padre, Bernardo Bosch Hernández, exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien en el pasado enfrentó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con información publicada por el diario El Reforma, Bosch Hernández fue señalado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un presunto incremento patrimonial injustificado de más de 6.5 millones de pesos, cuando se desempeñaba como gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social en Pemex.

La denuncia fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), que a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción revisó documentación contable, declaraciones patrimoniales y oficios internos de Pemex. Sin embargo, en 2022 la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal, al concluir que no había elementos suficientes para acreditar un delito.