"Paciencia se acabó"; se reactivan bloqueos de campesinos en Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato alertó este martes sobre afectaciones a la circulación en al menos tres tramos carreteros del estado, debido a bloqueos registrados en los municipios de Pénjamo e Irapuato, por falta de acuerdos de autoridades con campesinos.

En Pénjamo, el bloqueo se ubica en la carretera estatal La Herradura, a la altura de las vías del ferrocarril. Aunque hay paso vehicular parcial, las autoridades piden extremar precauciones al transitar por la zona.

En Irapuato se reportaron dos puntos críticos. El primero se localiza en la carretera federal 90, en dirección Irapuato – Abasolo, a la altura de la planta P&G. Para quienes viajan hacia Abasolo, se sugiere utilizar la carretera 20D, mientras que en sentido contrario se recomienda desviar por Rancho La Soledad y reincorporarse en Providencia de Jerez.

El segundo bloqueo en Irapuato afecta ambos sentidos de la carretera federal 45, rumbo a Salamanca, específicamente en el área de Ciudad Industrial. La vía alterna sugerida por las autoridades es la autopista 45D Irapuato – Salamanca.