México

¿Pañales para adulto? Estas son las mejores marcas para incontinencia

El análisis fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, con pruebas que midieron absorción, distribución, adhesividad, elasticidad, pH
¿Pañales para adulto? Estas son las mejores marcas para incontinencia
www.sustainablejungle.com
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un Estudio de Calidad sobre pañales desechables para personas adultas, en el que evaluó 32 modelos de 9 marcas diferentes, clasificándolos en tres tipos: ropa interior, predoblado y anatómico.

El análisis fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, con pruebas que midieron absorción, distribución, adhesividad, elasticidad, pH y cumplimiento de información comercial.

🔎 ¿Qué se evaluó?

  • Contenido neto declarado (que el número de pañales coincida).

  • Información comercial legible y en español.

  • Capacidad y velocidad de absorción.

  • Regreso de humedad, resistencia del elástico y de las cintas.

  • Nivel de pH, que debe acercarse a 7 (neutro).

👖 Pañales tipo ropa interior (calzón)

Se analizaron modelos para incontinencia moderada y abundante.
Todos sin defectos visibles en acabados.

🟢 Los mejor calificados:

  • Tena Pants maxi protect mujer

  • Tena Pants ultra protect unisex

Ambos obtuvieron calificación de Excelente por su rendimiento en todas las pruebas.

📦 Pañales tipo predoblado

De los 10 modelos evaluados:

  • 7 presentaron defectos menores, como cojines irregulares o capas mal alineadas.

  • 8 destacaron en capacidad de absorción.

  • 6 modelos sobresalieron por resistencia de cintas.

🟢 Los mejores en evaluación general:

  • Depend, modelo predoblado

  • Diapro, modelo predoblado

💲 Comparativo de precio:

  • Depend: $12.00 por pieza

  • Diapro: $10.00 por pieza

🧷 Pañales tipo anatómico

Dirigidos a quienes presentan incontinencia abundante, estos pañales se ajustan con cintas adhesivas.

  • 8 modelos destacaron en absorción.

  • 6 modelos con excelente resistencia de cintas.

  • 7 presentaron defectos menores, como núcleo mal colocado o capas desfasadas.

🟢 El mejor calificado:

  • Depend, modelo Derma Protect

📄 Consulta el estudio completo:

Disponible en la Revista del Consumidor (septiembre 2025) o directamente en el sitio web:
🔗 https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/sumario/sumario_estudio_de_calidad_2025_9_Zo2pgFnZ.pdf

SHA

Profeco
Estudio de Calidad
pañales desechables para personas adultas
gasolina regular precio

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com