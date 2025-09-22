¿Pañales para adulto? Estas son las mejores marcas para incontinencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un Estudio de Calidad sobre pañales desechables para personas adultas, en el que evaluó 32 modelos de 9 marcas diferentes, clasificándolos en tres tipos: ropa interior, predoblado y anatómico.
El análisis fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, con pruebas que midieron absorción, distribución, adhesividad, elasticidad, pH y cumplimiento de información comercial.
Contenido neto declarado (que el número de pañales coincida).
Información comercial legible y en español.
Capacidad y velocidad de absorción.
Regreso de humedad, resistencia del elástico y de las cintas.
Nivel de pH, que debe acercarse a 7 (neutro).
Se analizaron modelos para incontinencia moderada y abundante.
Todos sin defectos visibles en acabados.
🟢 Los mejor calificados:
Tena Pants maxi protect mujer
Tena Pants ultra protect unisex
Ambos obtuvieron calificación de Excelente por su rendimiento en todas las pruebas.
De los 10 modelos evaluados:
7 presentaron defectos menores, como cojines irregulares o capas mal alineadas.
8 destacaron en capacidad de absorción.
6 modelos sobresalieron por resistencia de cintas.
🟢 Los mejores en evaluación general:
Depend, modelo predoblado
Diapro, modelo predoblado
💲 Comparativo de precio:
Depend: $12.00 por pieza
Diapro: $10.00 por pieza
Dirigidos a quienes presentan incontinencia abundante, estos pañales se ajustan con cintas adhesivas.
8 modelos destacaron en absorción.
6 modelos con excelente resistencia de cintas.
7 presentaron defectos menores, como núcleo mal colocado o capas desfasadas.
🟢 El mejor calificado:
Depend, modelo Derma Protect
📄 Consulta el estudio completo:
Disponible en la Revista del Consumidor (septiembre 2025) o directamente en el sitio web:
🔗 https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/sumario/sumario_estudio_de_calidad_2025_9_Zo2pgFnZ.pdf
