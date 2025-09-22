¿Pañales para adulto? Estas son las mejores marcas para incontinencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un Estudio de Calidad sobre pañales desechables para personas adultas, en el que evaluó 32 modelos de 9 marcas diferentes, clasificándolos en tres tipos: ropa interior, predoblado y anatómico.

El análisis fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, con pruebas que midieron absorción, distribución, adhesividad, elasticidad, pH y cumplimiento de información comercial.

🔎 ¿Qué se evaluó?

Contenido neto declarado (que el número de pañales coincida).

Información comercial legible y en español.

Capacidad y velocidad de absorción.

Regreso de humedad, resistencia del elástico y de las cintas.

Nivel de pH, que debe acercarse a 7 (neutro).

👖 Pañales tipo ropa interior (calzón)

Se analizaron modelos para incontinencia moderada y abundante.

Todos sin defectos visibles en acabados.

🟢 Los mejor calificados:

Tena Pants maxi protect mujer

Tena Pants ultra protect unisex

Ambos obtuvieron calificación de Excelente por su rendimiento en todas las pruebas.

📦 Pañales tipo predoblado

De los 10 modelos evaluados:

7 presentaron defectos menores , como cojines irregulares o capas mal alineadas.

8 destacaron en capacidad de absorción.

6 modelos sobresalieron por resistencia de cintas.

🟢 Los mejores en evaluación general:

Depend, modelo predoblado

Diapro, modelo predoblado

💲 Comparativo de precio:

Depend: $12.00 por pieza

Diapro: $10.00 por pieza

🧷 Pañales tipo anatómico

Dirigidos a quienes presentan incontinencia abundante, estos pañales se ajustan con cintas adhesivas.

8 modelos destacaron en absorción.

6 modelos con excelente resistencia de cintas.

7 presentaron defectos menores, como núcleo mal colocado o capas desfasadas.

🟢 El mejor calificado:

Depend, modelo Derma Protect

📄 Consulta el estudio completo:

Disponible en la Revista del Consumidor (septiembre 2025) o directamente en el sitio web:

🔗 https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/sumario/sumario_estudio_de_calidad_2025_9_Zo2pgFnZ.pdf

