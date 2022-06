Oyes chiflidos, luego se va la luz y al salir pasa lo peor, alertan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Primero se oyen algunos chiflidos, luego pasos y posteriormente se va la luz en casa, y es entonces cuando los ladrones aprovechan para hacer su desastre.

En redes sociales se dio a conocer una alerta sobre la manera en la que operan algunos delincuentes que aprovechan la noche para infundir temor en la gente con cortes de luz.

En Facebook se retomó el testimonio de la usuaria Irma C Leon, quien contó que en la madrugada unos sujetos intentaron entrar a su casa luego de que le cortaron la luz e hicieron varios ruidos.

Asimismo, dijo que al pedir ayuda por teléfono una operadora le dijo que "no saliera", ya que sería una nueva forma de poner una trampa para meterse a robar.

Lo mismo le comentó un policía que llegó a la escena, quien le comentó que se trata de algo que "anda de moda", "te dejan sin luz, y al salir a ver que pasa te dan un golpe y se meten a tu casa a robar o te jalan hacia adentro".

La mujer compartió que gracias a la intervención de las autoridades y a que no salió de su casa fue que no le pasó nada malo, pero sembró la duda sobre qué hubiera pasado aquella noche si hubiera hecho lo contrario.

TE COMPARTIMOS EL TESTIMONIO ÍNTEGRO, QUE NO SE ESPECIFICÓ DÓNDE PASÓ:

“Anoche entre 3/3.30 am estaba viendo TV (bendito insomnio) y de repente se empezaron a escuchar afuera de la casa chiflidos seguidos de ruidos medio raros, le bajé el volumen a la tele y entonces empecé a escuchar golpes afuera y ruido raro, en seguida todo se apagó, y escuché a alguien correr por el techo de la casa.

Como estaba despierta sólo tomé el celular y corrí a la cocina para asomarme por la ventanilla de la puerta haber si era apagón general y no, vi que mis vecinos tenían luz entonces me asusté mucho y marqué a la policía.

Me dijo la operadora que no saliera y que mandarían una unidad. Al llegar el policía le conté lo que pasaba y oh sorpresa, la ruda esa (no se como se llama) del medidor estaba tirada en el callejón.

Me dijo el policía "La arrancaron señora, alguien se quería meter a su casa". Yo obviamente aterrada me asusté muchísimo y después de revisar que too estaba en orden la policía a como pudo lo instaló de nuevo y me dijo que ahorita anda eso muy "de moda" te dejan sin luz, y al salir a ver que pasa te dan un golpe y se meten a tu casa a robar o te jalan hacia adentro y pues sabe Dios que pase y que nadie se da cuenta porque es de noche y es normal que las casas estén a oscuras.

Llamé hoy temprano a CFE a reportar lo del medidor ya que quedó sobre puesto y la persona que me atendió me dijo lo mismo que el policía que es una manera muy común hoy en día de cometer actos delictivos por las noches.

Les comparto ésta información porque mi hermano me dijo que lo hiciera público para si a alguno (a) de ustedes les pasa NO ABRAN LA PUERTA y llamen a la policía. Pasé una noche terrible obviamente y claro ya no pude dormir. Gracias a Dios no pasó nada, solo fue el susto ahora a extremar precauciones y estar atenta a TODO. Cuídense mucho” (sic).

RYE