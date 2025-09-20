¡Otro más! Camión cae en socavón en alcaldía Gustavo A. Madero; no hubo heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón este sábado 20 de septiembre en calles de la colonia Campestre Aragón, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, sin que se reportaran personas lesionadas.
La llanta trasera del vehículo quedó atorada en la cavidad generada sobre la vialidad, específicamente entre Camino de la Amistad y Camino Parque Central, de acuerdo con un informe publicado por Protección Civil de la Ciudad de México a través de redes sociales.
“La llanta trasera de un camión repartidor de refrescos quedó atorada en una socavación”, detalló la dependencia.
Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de la alcaldía y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes con apoyo de una grúa lograron retirar el vehículo afectado.
También se solicitó apoyo a la alcaldía Gustavo A. Madero para realizar las reparaciones correspondientes en la zona, con el fin de evitar futuros incidentes.
A pesar del incidente, las autoridades capitalinas confirmaron que no hubo personas heridas ni derrame de productos.
