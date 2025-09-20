¡Otro más! Camión cae en socavón en alcaldía Gustavo A. Madero; no hubo heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón este sábado 20 de septiembre en calles de la colonia Campestre Aragón, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, sin que se reportaran personas lesionadas.

La llanta trasera del vehículo quedó atorada en la cavidad generada sobre la vialidad, específicamente entre Camino de la Amistad y Camino Parque Central, de acuerdo con un informe publicado por Protección Civil de la Ciudad de México a través de redes sociales.

“La llanta trasera de un camión repartidor de refrescos quedó atorada en una socavación”, detalló la dependencia.