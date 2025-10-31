Otra vez: Morrissey suspende shows en México; reembolsos inician el 7 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que prometía ser una noche icónica para los fans de Morrissey en México terminó en desilusión. La promotora OCESA confirmó la cancelación de los conciertos del exvocalista de The Smiths, programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes (CDMX) y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex (Guadalajara), debido a un cuadro de agotamiento extremo del artista.
En un breve pero contundente comunicado, OCESA informó que los shows no se llevarán a cabo para permitir la recuperación del músico británico, quien a sus 66 años enfrenta nuevamente problemas de salud que afectan su gira.
“Debido al agotamiento extremo del artista, los conciertos no se llevarán a cabo”, señala el aviso oficial.
La gira actual de Morrissey celebraba más de 40 años de trayectoria musical, e incluía un repertorio de clásicos de The Smiths y sus temas más emblemáticos como solista, como Irish Blood, English Heart o First of the Gang to Die. Sin embargo, la salud volvió a imponerse sobre el escenario.
Esta cancelación se suma a un patrón ya conocido por los fans mexicanos: el artista ha suspendido al menos cuatro presentaciones en el país en la última década. En 2013 por motivos médicos, en 2023 por dengue, en 2024 por fatiga y ahora, en 2025, por agotamiento extremo.
OCESA detalló que los boletos comprados en línea serán reembolsados automáticamente a las tarjetas utilizadas en la compra, conforme a los tiempos de cada banco. Quienes adquirieron entradas en puntos físicos de Ticketmaster o taquilla podrán solicitar su reembolso a partir del 7 de noviembre, en el mismo lugar donde se hizo la compra.
Para más detalles, el público puede consultar la política oficial en tkmx.link/PolíticaDeCompra.
La noticia desató una oleada de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresaron su decepción con humor —“la sorpresa hubiera sido que sí se hiciera”— otros pidieron empatía y comprensión, recordando que Morrissey ha sido abierto respecto a su salud y causas personales.
Algunos colectivos de fans ya organizan tributos alternativos, como playlists colaborativas y eventos simbólicos para rendir homenaje al legado del músico.
Por ahora no hay nuevas fechas anunciadas, pero el equipo de Morrissey aseguró que los conciertos podrían reprogramarse una vez que el artista esté en condiciones de volver al escenario.
