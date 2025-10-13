Otra vez: luces misteriosas cruzan el cielo sobre el Popocatépetl [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cámara de vigilancia ubicada en el punto conocido como Altzomoni, que monitorea constantemente la actividad del volcán Popocatépetl, captó esta noche varios objetos brillantes cruzando el cielo en diferentes direcciones sobre el cráter.

El video fue difundido por la cuenta oficial de Webcams de México y muestra luces que se mueven con velocidad y trayectoria variable. Aunque no se especifica el origen de los objetos, el fenómeno ha generado curiosidad entre usuarios en redes sociales.

“¿Qué crees que podrían ser?”, cuestionó la cuenta de Webcams al publicar el video en la plataforma X.

Esta no es la primera vez que se registran luces o cuerpos luminosos en el entorno del volcán. En años anteriores, diversas grabaciones similares han sido tema de análisis, teorías y reportes, aunque sin una explicación oficial definitiva.