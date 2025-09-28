Osa Mina ya está en Fundación Invictus y recibe atención, confirma Profepa

"Este es el inicio de una nueva vida para Mina, sin dolor y con trato digno", expresó la Profepa, y aseguró que se irán compartiendo avances sobre su estado de salud.

El caso de Mina generó una ola de indignación en todo el país, luego de que se viralizaran imágenes donde se le observaba en condiciones críticas dentro del zoológico La Pastora. Ante la presión social y de colectivos animalistas, se realizaron inspecciones y se concretó su rescate. Incluso, el director del recinto fue destituido tras la evaluación del caso.

La Fundación Invictus, con sede en Pachuca, es reconocida por su labor en la rehabilitación de fauna silvestre en situación crítica. Por su parte, Profepa agradeció tanto a la institución como a la ciudadanía “por la mirada atenta y por denunciar este tipo de casos”.

