Osa Mina es trasladada a la Fundación Invictus en Hidalgo para atención médica

El caso de la osa “Mina” generó indignación nacional luego de que circularan en redes sociales imágenes donde se le veía visiblemente deteriorada en el zoológico La Pastora.

Diversos colectivos y ciudadanos exigieron su rescate, lo que derivó en la intervención de la Profepa, una inspección al recinto y la posterior destitución del director del zoológico.