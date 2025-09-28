Osa Mina es trasladada a la Fundación Invictus en Hidalgo para atención médica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que la osa “Mina” fue trasladada desde el Zoológico La Pastora, en Nuevo León, a las instalaciones de la Fundación Invictus en Hidalgo, donde recibirá atención médica intensiva.
El caso de la osa “Mina” generó indignación nacional luego de que circularan en redes sociales imágenes donde se le veía visiblemente deteriorada en el zoológico La Pastora.
Diversos colectivos y ciudadanos exigieron su rescate, lo que derivó en la intervención de la Profepa, una inspección al recinto y la posterior destitución del director del zoológico.
Mina fue rescatada originalmente en el municipio de Mina, Nuevo León, de donde tomó su nombre.
La dependencia federal indicó que, tras una valoración médica, se determinó que el estado de salud del ejemplar es “extremadamente delicado”. Sin embargo, especialistas coincidieron en que el traslado aéreo representa su mejor oportunidad de recuperación.
La Fundación Invictus es una organización dedicada a la rehabilitación de fauna silvestre en situación crítica. El operativo de traslado se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, con participación del personal del Zoológico La Pastora y supervisión de autoridades federales.
El zoológico informó que colaboró en la preparación logística para garantizar el bienestar del ejemplar durante el proceso. A partir de este momento, el cuidado de la osa queda oficialmente en manos de la Profepa y de la Fundación Invictus.
Ambas instituciones reiteraron su compromiso con el bienestar animal y agradecieron el interés ciudadano generado por el caso.
