¡Oro para México! Gloria Zarza brilla con su mejor marca del año
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La atleta mexicana Gloria Zarza conquistó este martes la medalla de oro en impulso de bala F54 durante el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, al lograr una marca de 7.97 metros, su mejor registro de la temporada.
Con esta actuación, Zarza suma su segundo título mundial consecutivo, tras haber ganado también el oro en el Campeonato Mundial de Kobe 2024, y se consolida como una de las máximas exponentes del para atletismo internacional.
La campeona paralímpica, originaria del Estado de México, demostró su fortaleza técnica y competitiva en la final disputada en la capital india, donde representó a México con determinación y orgullo.
Este nuevo logro no solo reafirma su nivel élite en la categoría F54, sino que también inspira a nuevas generaciones de atletas en el país. Cabe recordar que Zarza también fue medallista en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024.
BCT