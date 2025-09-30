¡Oro para México! Gloria Zarza brilla con su mejor marca del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La atleta mexicana Gloria Zarza conquistó este martes la medalla de oro en impulso de bala F54 durante el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, al lograr una marca de 7.97 metros, su mejor registro de la temporada.

Con esta actuación, Zarza suma su segundo título mundial consecutivo, tras haber ganado también el oro en el Campeonato Mundial de Kobe 2024, y se consolida como una de las máximas exponentes del para atletismo internacional.