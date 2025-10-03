¡Orgullo nacional! Carnitas de Michoacán entre los mejores platillos mexicanos del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La guía gastronómica internacional Taste Atlas ha encendido nuevamente el debate culinario en México tras publicar su top 10 definitivo de los mejores platillos mexicanos, una lista que destaca delicias de norte a sur del país, incluyendo las carnitas estilo Michoacán.

Sorprendentemente, el primer lugar no fue para los tradicionales tacos ni los chilaquiles, sino para el caldo de queso, una sopa preparada con papa, chile verde, caldo de pollo y distintos tipos de queso. Este platillo es popular en el centro y norte del país, especialmente en Sonora y Chihuahua.

Caldo de queso Tacos de carne asada Camarones enchipotlados Barbacoa Carnitas estilo Michoacán Esquites Cochinita pibil Chilaquiles Chilorio Antojitos mexicanos: fajitas, tortas, tamales, tacos, tostadas, tlayudas, elote, chalupas, gorditas, empalmes, quesadillas, cemitas, empanadas y pambazo.

La lista también reconoce acompañamientos como el guacamole y el queso Oaxaca, así como postres emblemáticos como la Carlota de limón y los “biónicos”, cocteles de fruta con crema.

También figuran platillos regionales como el pescado zarandeado de Nayarit, enchiladas suizas, sopa de lima de Yucatán, camarones al mojo de ajo, sopa Tarasca, machaca y queso fundido.

Taste Atlas basa sus listas en reseñas de comensales, chefs y críticos gastronómicos de todo el mundo. Las evaluaciones consideran tanto la popularidad de los platillos como su presencia y aceptación a nivel internacional.

Con esta lista, la guía vuelve a poner a México en el centro del mapa gastronómico global, reafirmando el valor y diversidad de su cocina tradicional.

