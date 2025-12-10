¡Orgullo local! Lenteja de Michoacán se vende en todo México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El campo michoacano vuelve a ser protagonista. Esta vez, con un grano pequeño pero cargado de historia y nutrición: la lenteja. A partir de esta semana, las Tiendas del Bienestar en todo el país comenzarán a recibir las primeras 30 toneladas de lenteja cosechada en Michoacán, como parte de una estrategia nacional de impulso agroalimentario.
En el marco del Plan Michoacán, la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, informó que este 10 de diciembre se inició el acopio con pequeños productores locales, con el objetivo de garantizar su distribución en puntos de venta estatales y nacionales.
Aunque la lenteja comenzará a llegar a las tiendas esta misma temporada, será hasta finales de enero de 2026 cuando se consolide bajo el empaque e identidad gráfica de “Lentejas del Bienestar”, una marca nacional que destacará su origen michoacano.
La estrategia no solo se trata de llevar un producto nutritivo a más hogares, sino de fortalecer el tejido rural del estado. El modelo de compra directa con campesinos evita pérdidas por falta de intermediarios y ofrece ingresos inmediatos a las familias productoras.
El proyecto pretende convertir a la lenteja michoacana en un referente nacional dentro de la red de Tiendas del Bienestar, diversificando así la oferta de alimentos accesibles para la población.
RPO