¡Orgullo local! Lenteja de Michoacán se vende en todo México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El campo michoacano vuelve a ser protagonista. Esta vez, con un grano pequeño pero cargado de historia y nutrición: la lenteja. A partir de esta semana, las Tiendas del Bienestar en todo el país comenzarán a recibir las primeras 30 toneladas de lenteja cosechada en Michoacán, como parte de una estrategia nacional de impulso agroalimentario.

En el marco del Plan Michoacán, la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, informó que este 10 de diciembre se inició el acopio con pequeños productores locales, con el objetivo de garantizar su distribución en puntos de venta estatales y nacionales.