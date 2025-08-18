Ordenan libertad a "Lord Pádel" y su socio por amparo; esposa e hijo seguirán detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de la difusión de un video donde se muestra la agresión a un instructor en un club de pádel, una jueza federal ordenó este lunes la libertad de Alejandro Germán Mondragón, conocido en redes sociales como “Lord Pádel”, así como de su socio Othón “N”, tras concederles un amparo, según informaron medios nacionales.
Ambos estaban siendo procesados por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, derivado de hechos ocurridos el pasado 19 de julio en el club Alfa Pádel, ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
Aunque recuperarán su libertad, el proceso penal continuará, ahora en la modalidad de libertad condicional. Por su parte, Karla Alejandra “N” (esposa de Alejandro) y Germán “N” (hijo del acusado) permanecerán en prisión preventiva, al no contar con el beneficio del amparo.
El caso se volvió viral luego de que en redes sociales circulara un video donde se observa a varias personas golpeando brutalmente a un instructor, mientras una voz identificada como la de Mondragón grita: “¡Lo voy a matar!”. La escena generó indignación en la opinión pública y el apodo de “Lord Pádel”.
rmr