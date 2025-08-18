Ordenan libertad a "Lord Pádel" y su socio por amparo; esposa e hijo seguirán detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de la difusión de un video donde se muestra la agresión a un instructor en un club de pádel, una jueza federal ordenó este lunes la libertad de Alejandro Germán Mondragón, conocido en redes sociales como “Lord Pádel”, así como de su socio Othón “N”, tras concederles un amparo, según informaron medios nacionales.

Ambos estaban siendo procesados por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, derivado de hechos ocurridos el pasado 19 de julio en el club Alfa Pádel, ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.