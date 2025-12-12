Ordenan cierre inmediato del Zoológico de León por maltrato animal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez ordenó el cierre inmediato del Zoológico de León tras confirmarse decenas de muertes de animales, negligencia en el manejo de especies y múltiples irregularidades dentro del recinto, ubicado en el estado de Guanajuato.
La decisión judicial se emitió en respuesta a un amparo promovido por la organización Va por sus Derechos, que denunció condiciones de maltrato animal y posibles omisiones administrativas por parte de los encargados del zoológico.
Entre los incidentes que se documentaron oficialmente en los últimos días, destacan:
La muerte de 24 borregos muflones tras ser atacados por una jauría de perros (2 de diciembre).
Un avestruz que cayó a la fosa de los leones.
La desaparición de un mono araña, mientras otro fue hallado muerto posteriormente.
Un pingüino que murió ahogado en su hábitat.
Una hiena que falleció por complicaciones médicas.
La fuga de ocho lobos canadienses de su jaula.
Estos eventos encendieron las alarmas sobre el nivel de supervisión y las condiciones en que se encuentran las especies resguardadas.
El juez concedió la suspensión del funcionamiento del zoológico y solicitó a los responsables responder en un plazo no mayor a 48 horas sobre:
La veracidad de las omisiones que se les atribuyen.
Datos sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, así como el monto de garantía.
De no cumplir con los requerimientos judiciales, los responsables podrían enfrentar una multa de hasta 232 mil 295 UMA’s, equivalentes a más de 26 millones de pesos mexicanos.
Antes del fallo judicial, Rigoberto Montes, entonces director del Zoológico de León, presentó su renuncia tras el escándalo. La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, confirmó la dimisión y anunció que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asumió temporalmente el control del recinto para garantizar la vigilancia.
Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quedó a cargo de inspeccionar las condiciones de los animales y prohibió todas las actividades recreativas después del horario de cierre, en respuesta a un festival de Halloween realizado recientemente que generó estrés y ansiedad en diversas especies.
mrh