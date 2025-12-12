Ordenan cierre inmediato del Zoológico de León por maltrato animal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez ordenó el cierre inmediato del Zoológico de León tras confirmarse decenas de muertes de animales, negligencia en el manejo de especies y múltiples irregularidades dentro del recinto, ubicado en el estado de Guanajuato.

La decisión judicial se emitió en respuesta a un amparo promovido por la organización Va por sus Derechos, que denunció condiciones de maltrato animal y posibles omisiones administrativas por parte de los encargados del zoológico.

Entre los incidentes que se documentaron oficialmente en los últimos días, destacan: