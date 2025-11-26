Ordenan captura de dueño de Miss Universo; FGR investiga red de huachicol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez federal giró una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y actual propietario del certamen Miss Universo, por su presunta implicación en delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos, según reveló Milenio la tarde de este miércoles 26 de noviembre.
La información fue confirmada tras la difusión de documentos judiciales por el periodista Carlos Loret de Mola, donde se señala que la orden fue liberada el pasado 15 de noviembre. No obstante, Rocha solicitó ser incluido como testigo colaborador ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 21 de octubre, formalizando el acuerdo el 19 de noviembre con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
De acuerdo con la FGR, la organización encabezada por Rocha Cantú habría operado una estructura dedicada al tráfico de hidrocarburos. El esquema presuntamente consistía en adquirir combustible robado o ingresado desde Guatemala sin pagar aranceles, para después procesarlo en centros logísticos ubicados en Querétaro.
La colaboración del empresario como testigo protegido permitiría a las autoridades acceder a información sobre operaciones financieras, redes de contrabando y posibles vínculos con funcionarios públicos y empresarios mexicanos.
Paralelamente, Fátima Bosch, actual Miss Universo y primera mexicana en obtener la corona desde 2010, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte, insultos y ataques digitales luego de su victoria.
A través de su cuenta oficial de Instagram, Bosch afirmó que estos mensajes buscan desacreditar su logro y atentan contra su integridad. "Cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas", escribió, subrayando su intención de utilizar su visibilidad para apoyar a mujeres víctimas de cualquier forma de violencia.
La modelo, originaria de México, aseguró que no se mantendrá en silencio ante estos actos y reafirmó su compromiso con causas sociales.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a separar ambos temas y no vincular el triunfo de Bosch con la situación legal de Raúl Rocha. “Se trata de procesos completamente distintos”, señaló en declaraciones retomadas por medios nacionales.
