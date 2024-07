Operativo por moto robada termina con hallazgo de cadáver en un tambo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades de seguridad detuvieron a tres personas acusadas por el robo con violencia de una motocicleta, pero el operativo tuvo un final inesperado, ya que en el domicilio hallaron el cuerpo de una persona dentro de un tambo.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, recibieron una alerta al número de emergencia en el que un hombre señaló que hombres armados lo despojaron de su motocicleta Italika RT200, negra, y huyeron con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Señalan que por medio del replay del C4 se les dio seguimiento ubicando su ingreso al fraccionamiento Rancho la Colonia, informando a los oficiales de campo logrando de manera coordinada la captura de los posibles responsables.

En el lugar, los oficiales identificaron un tambo con líquido rojo, por lo que se solicitó la presencia de agentes periciales de investigación, quienes verificaron que contenía el cuerpo de una persona.

Motivo por el cual, junto con la motocicleta asegurada, J. C. L. M. de 36 años, J. F. C. P. de 27 años y E. I. R. C. de 30 años de edad, fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.