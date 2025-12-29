Operativo Invierno 2025: CAPUFE reporta 1.4 millones de cruces diarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los primeros diez días del Operativo Invierno 2025, implementado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), se han contabilizado 14 millones 553 mil 823 cruces vehiculares en las 129 plazas de cobro que opera el organismo a nivel nacional.

Este operativo, vigente del 19 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, tiene como objetivo garantizar la movilidad segura de millones de personas durante la temporada vacacional. Hasta el momento, los tramos con mayor tránsito vehicular han sido los siguientes: