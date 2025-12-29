Operativo Invierno 2025: CAPUFE reporta 1.4 millones de cruces diarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los primeros diez días del Operativo Invierno 2025, implementado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), se han contabilizado 14 millones 553 mil 823 cruces vehiculares en las 129 plazas de cobro que opera el organismo a nivel nacional.
Este operativo, vigente del 19 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, tiene como objetivo garantizar la movilidad segura de millones de personas durante la temporada vacacional. Hasta el momento, los tramos con mayor tránsito vehicular han sido los siguientes:
México – Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán: 723,525 cruces
México – Puebla, Plaza de Cobro San Marcos: 428,835 cruces
México – Cuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan: 381,813 cruces
De acuerdo con CAPUFE, el flujo promedio diario ha sido de 1.4 millones de cruces, lo que refleja una alta movilidad en las principales rutas del país durante este periodo vacacional.
Para salvaguardar a los usuarios, se han desplegado más de 4,800 personas y 254 unidades de auxilio, incluyendo ambulancias y grúas. Además, se recuerda que el número de atención 074 y la cuenta de X (@CAPUFE) están disponibles las 24 horas para brindar apoyo o resolver dudas ante cualquier eventualidad.
