Operativo en CDMX desmantela célula del Tren de Aragua vinculada a trata de mujeres

Entre las personas capturadas se encuentra Lesli Valeri “N”, señalada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, distribución de droga y control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.

También fue detenido Bryan “N”, identificado como operador financiero del grupo, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y alojamiento de miembros del grupo criminal. El sujeto contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

Los cateos se realizaron en dos viviendas ubicadas en la colonia Valle Gómez, alcaldía Venustiano Carranza, donde se aseguró metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, una pistola, dinero en efectivo, equipos de cómputo y una libreta con nombres relacionados con el cobro de piso.

Además, se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión en centros penitenciarios de la Ciudad de México, Puebla y Nayarit, por los delitos de trata de personas agravada y delincuencia organizada.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Los inmuebles quedaron bajo resguardo policial.

BCT