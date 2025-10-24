ONU necesita reforma urgente: canciller Juan Ramón de la Fuente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la conmemoración de los 80 años de la relación entre México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, hizo un llamado enfático a favor de una reforma profunda del organismo multilateral.

El evento, titulado “Construyendo nuestro futuro en conjunto: 80 años de México en la ONU y de la ONU en México”, fue encabezado por el canciller y por Peter Grohmann, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México.

Como parte del encuentro, ambas partes firmaron el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México 2026-2031, que guiará la colaboración bilateral en temas como desarrollo social, derechos humanos, medio ambiente y gobernanza.

Durante su intervención, De la Fuente aseguró que la ONU sigue siendo una institución “absolutamente indispensable”, pero advirtió que esta misma centralidad obliga a una transformación urgente.