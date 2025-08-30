ONU-DH México exige justicia tras asesinato de madre buscadora en Zacatecas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su “profunda consternación” por la desaparición y asesinato de Aida Karina Juárez Jacobo, madre buscadora de Zacatecas, y exigió a las autoridades mexicanas esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de quienes realizan labores de búsqueda.

La víctima, integrante del colectivo “Siguiendo tu rastro con amor”, buscaba a su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida desde el 25 de junio en Zacatecas.

De acuerdo con reportes oficiales, Aida Karina fue privada de la libertad el pasado martes en Zacatecas y su cuerpo fue localizado este jueves en San Luis Potosí.

La ONU-DH recordó que “buscar no debe costar la vida” y subrayó la necesidad de proteger a las personas buscadoras, quienes enfrentan un alto nivel de riesgo. Según datos del Centro Prodh, más de 30 buscadores han sido asesinados desde 2010 y al menos 8 en lo que va de 2025.