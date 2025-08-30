ONU-DH México exige justicia tras asesinato de madre buscadora en Zacatecas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su “profunda consternación” por la desaparición y asesinato de Aida Karina Juárez Jacobo, madre buscadora de Zacatecas, y exigió a las autoridades mexicanas esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de quienes realizan labores de búsqueda.
La víctima, integrante del colectivo “Siguiendo tu rastro con amor”, buscaba a su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida desde el 25 de junio en Zacatecas.
De acuerdo con reportes oficiales, Aida Karina fue privada de la libertad el pasado martes en Zacatecas y su cuerpo fue localizado este jueves en San Luis Potosí.
La ONU-DH recordó que “buscar no debe costar la vida” y subrayó la necesidad de proteger a las personas buscadoras, quienes enfrentan un alto nivel de riesgo. Según datos del Centro Prodh, más de 30 buscadores han sido asesinados desde 2010 y al menos 8 en lo que va de 2025.
El organismo instó a fortalecer la política judicial para garantizar el debido proceso, la sanción a los responsables y la reparación a las víctimas. También pidió eliminar barreras al acceso a la justicia, ampliar el uso del “amparo buscador” y capacitar al personal judicial con enfoque de género, interseccional e intercultural.
El pronunciamiento coincidió con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, jornada en la que la ONU destacó los avances de México en materia de justicia, pero también los retos pendientes en la atención a familias de desaparecidos.
