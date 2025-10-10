Omar N podría pasar hasta 10 años en prisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Previo a la audiencia de vinculación a proceso de Omar N, exfutbolista histórico del Club Deportivo Guadalajara, el abogado de la víctima José Juan Soltero, reveló ante medios de comunicación que el acusado podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado.

José Juan Soltero, explicó que uno de los agravantes más graves corresponde a que los hechos ocurrieron cuando la menor tenía menos de 12 años de edad, lo cual aumenta de manera significativa la penalidad establecida por la ley.

Asimismo, indicó que solicitarán a las autoridades que el acusado permanezca detenido para evitar cualquier riesgo para la víctima y su familia.