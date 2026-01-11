Olinia, el auto eléctrico de bajo costo diseñado en México, llegará en 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del primer trimestre de 2027, las y los mexicanos podrán adquirir el vehículo eléctrico Olinia, un auto compacto y de bajo costo diseñado por estudiantes, investigadores e investigadoras de instituciones públicas de educación superior en México.

El anuncio fue compartido por la Secretaría de Ciencia a través de redes sociales, destacando que Olinia será una opción de movilidad urbana accesible, adecuada tanto para transporte de pasajeros como para carga ligera en entornos citadinos. El proyecto busca ser una alternativa sustentable, funcional y económica frente a los retos actuales de las grandes ciudades.