Olimpia Coral propone a Emmanuel Macron eliminar sesgos de género en redes sociales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una experiencia profundamente violenta e invisibilizada en Puebla, hoy se ha convertido en un movimiento internacional que ha impactado leyes, narrativas y políticas públicas en América Latina y más allá. Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia en México, sostuvo recientemente un diálogo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para poner sobre la mesa un tema crucial pero poco discutido a nivel diplomático: los sesgos de género en los algoritmos digitales.

Durante una cena privada celebrada en el Colegio de San Ildefonso, como parte del cierre de la visita oficial del mandatario francés a México, Coral planteó la necesidad urgente de abolir el “algoritmo patriarcal” en las plataformas digitales, es decir, aquellas lógicas algorítmicas que perpetúan la desigualdad, silencian voces de mujeres y refuerzan estereotipos estructurales en entornos digitales.

Macron coincidió con la propuesta. Según compartió la activista en la red social X, el presidente francés reconoció que eliminar los sesgos de género en la tecnología es clave para una internet más equitativa. Su respaldo no solo legitima la lucha de Olimpia, sino que lleva la conversación hacia un nuevo nivel: la relación entre inteligencia artificial, género y derechos humanos.

Ley Olimpia: de la violencia sin nombre a un marco legal nacional

La historia de Olimpia Coral comenzó en 2014, cuando fue víctima de violencia digital mediante la difusión no consentida de un video íntimo. En ese momento, México no contaba con un marco legal para tipificar este tipo de agresiones, y su denuncia fue ignorada bajo argumentos como: “No estabas ni borracha, ni drogada, ni te violaron”, citando al artículo “Cambios en la legislación como consecuencia de la aparición de la violencia digital en México” de la Revista Especializada en Investigación Jurídica.

En 2018, gracias a su activismo, se logró reformar el Código Penal de Puebla. El 10 de diciembre de 2018, el Congreso local publicó en el Periódico Oficial el Decreto que reforma la Sección Tercera del Capítulo Séptimo del Código Penal, creando la categoría legal de “Delitos Contra la Intimidad Sexual”, y con ello el artículo 225 Bis, que sanciona la difusión no autorizada de contenido íntimo.

Tres años más tarde, en 2021, el Congreso de la Unión adoptó estas reformas a nivel nacional, dando lugar a lo que hoy se conoce como Ley Olimpia, un marco legal que reconoce la violencia digital como delito, protege la intimidad de las personas y establece penas claras para quienes difundan contenido íntimo sin consentimiento.