México

¡Ojo! Sube la UMA y con ella aumentan multas, trámites y pagos oficiales en 2026

¡Ojo! Sube la UMA y con ella aumentan multas, trámites y pagos oficiales en 2026
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de febrero de 2026, realizar trámites, pagar multas o ponerse al corriente con algún adeudo será más caro. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anunció un incremento de 3.69% en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un ajuste que, aunque técnico, tendrá impacto directo en el bolsillo de la ciudadanía.

Con este aumento, la UMA pasará de 113.14 a 117.31 pesos diarios, lo que equivale a:

  • Mensual: $3,566.22 pesos

  • Anual: $42,794.64 pesos

💸 ¿Qué es la UMA y por qué afecta tu economía?

La UMA es una unidad de referencia utilizada por el gobierno para calcular pagos de derechos, multas, impuestos, recargos, créditos, gestiones administrativas y cientos de trámites oficiales. No es salario mínimo, pero se usa como base económica en muchas obligaciones legales.

Te puede interesar:
Persisten arrancones en Morelia; sanciones van de 15 a 20 UMAS
¡Ojo! Sube la UMA y con ella aumentan multas, trámites y pagos oficiales en 2026

Esto significa que cuando sube la UMA, automáticamente suben:

  • Multas de tránsito

  • Trámites vehiculares

  • Costos notariales

  • Pagos al SAT

  • Créditos INFONAVIT

  • Regularizaciones de predios

  • Tarifas por servicios administrativos

⚠️ El impacto real, más allá de los números

Aunque el aumento es parte de un ajuste nacional, el contexto económico vuelve el impacto más sensible. Millones de familias mexicanas inician el año con deudas, tarjetas al límite y salarios que no suben al mismo ritmo que los precios. Cualquier incremento, por mínimo que sea, representa una carga adicional.

Pagar una multa de tránsito, renovar la licencia, sacar un permiso o pagar un adeudo que ya estaba presupuestado ahora costará más, sin que cambie el servicio ni haya beneficios adicionales.

mrh

UMA

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com