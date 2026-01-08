¡Ojo! Sube la UMA y con ella aumentan multas, trámites y pagos oficiales en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de febrero de 2026, realizar trámites, pagar multas o ponerse al corriente con algún adeudo será más caro. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anunció un incremento de 3.69% en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un ajuste que, aunque técnico, tendrá impacto directo en el bolsillo de la ciudadanía.

Con este aumento, la UMA pasará de 113.14 a 117.31 pesos diarios, lo que equivale a:

Mensual: $3,566.22 pesos

Anual: $42,794.64 pesos

💸 ¿Qué es la UMA y por qué afecta tu economía?

La UMA es una unidad de referencia utilizada por el gobierno para calcular pagos de derechos, multas, impuestos, recargos, créditos, gestiones administrativas y cientos de trámites oficiales. No es salario mínimo, pero se usa como base económica en muchas obligaciones legales.