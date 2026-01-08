¡Ojo! Sube la UMA y con ella aumentan multas, trámites y pagos oficiales en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de febrero de 2026, realizar trámites, pagar multas o ponerse al corriente con algún adeudo será más caro. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anunció un incremento de 3.69% en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un ajuste que, aunque técnico, tendrá impacto directo en el bolsillo de la ciudadanía.
Con este aumento, la UMA pasará de 113.14 a 117.31 pesos diarios, lo que equivale a:
Mensual: $3,566.22 pesos
Anual: $42,794.64 pesos
La UMA es una unidad de referencia utilizada por el gobierno para calcular pagos de derechos, multas, impuestos, recargos, créditos, gestiones administrativas y cientos de trámites oficiales. No es salario mínimo, pero se usa como base económica en muchas obligaciones legales.
Esto significa que cuando sube la UMA, automáticamente suben:
Multas de tránsito
Trámites vehiculares
Costos notariales
Pagos al SAT
Créditos INFONAVIT
Regularizaciones de predios
Tarifas por servicios administrativos
Aunque el aumento es parte de un ajuste nacional, el contexto económico vuelve el impacto más sensible. Millones de familias mexicanas inician el año con deudas, tarjetas al límite y salarios que no suben al mismo ritmo que los precios. Cualquier incremento, por mínimo que sea, representa una carga adicional.
Pagar una multa de tránsito, renovar la licencia, sacar un permiso o pagar un adeudo que ya estaba presupuestado ahora costará más, sin que cambie el servicio ni haya beneficios adicionales.
mrh