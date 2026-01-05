¡Ojo, Reyes Magos! Profeco lanza operativo y recomienda cómo evitar abusos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocas horas de la llegada de los Reyes Magos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó un operativo especial para verificar precios y proteger a los consumidores ante posibles abusos en la venta de juguetes.

El operativo se realiza este 5 y 6 de enero en todo el país, incluyendo Michoacán, en tiendas de autoservicio, jugueterías, mercados y comercios temporales. El objetivo: garantizar que los precios sean respetados y que los productos cumplan con garantías, promociones e información veraz.

¡Un juguete puede costar hasta $840 pesos más!

Durante su participación en la conferencia Mañanera del Pueblo, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, presentó un monitoreo de 584 juguetes, realizado entre el 22 y el 26 de diciembre de 2025.

Entre los hallazgos destacan grandes diferencias de precios en productos populares:

Barbie You Can Be Anything Pastelería (Mattel) : desde $699 hasta $1,039 pesos

Jenga Clásico (Hasbro Gaming) : de $249 a $489 pesos

Montable Super Trike Dinosaurio (Prinsel) : de $1,999 a $2,599 pesos

Spidey and his Amazing Friends: entre $259 y $499 pesos

“Por eso es muy importante que los Reyes Magos consulten esta información disponible en la página web de Profeco, para que comparen y elijan precios justos”, señaló Escalante.

¿Dónde consultar los precios?

El listado completo del monitoreo puede consultarse en el sitio oficial de Profeco:

👉 Consulta aquí el monitoreo de juguetes 2025-2026

¿Cómo reportar abusos?

Profeco recuerda a la ciudadanía que puede presentar quejas o solicitar asesoría a través de sus canales oficiales:

📞 Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

📧 denunciasprofeco@profeco.gob.mx

🔵 Redes sociales: Facebook @ProfecoOficial | X: @Profeco y @AtencionProfeco

SHA