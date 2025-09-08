¡Ojo, paisanos! Finabien da más pesos por tus dólares, según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Financiera para el Bienestar (Finabien) continúa posicionándose como la remesadora que más pesos entrega por cada dólar enviado desde Estados Unidos, de acuerdo con información presentada este lunes 8 de septiembre por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el ejercicio comparativo más reciente, al realizar una transferencia de 400 dólares en modalidad depósito a cuenta, Finabien ofreció un rendimiento de 7 mil 638.47 pesos, lo que la coloca por encima de otras remesadoras.

“Finabien sigue siendo la remesadora que más pesos da por los dólares de nuestros paisanos en depósito a cuenta o transferencia. Dile a tus familiares que te depositen o te transfieran a través de este servicio”, afirmó Iván Escalante, titular de Profeco.