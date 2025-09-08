¡Ojo, paisanos! Finabien da más pesos por tus dólares, según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Financiera para el Bienestar (Finabien) continúa posicionándose como la remesadora que más pesos entrega por cada dólar enviado desde Estados Unidos, de acuerdo con información presentada este lunes 8 de septiembre por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En el ejercicio comparativo más reciente, al realizar una transferencia de 400 dólares en modalidad depósito a cuenta, Finabien ofreció un rendimiento de 7 mil 638.47 pesos, lo que la coloca por encima de otras remesadoras.
“Finabien sigue siendo la remesadora que más pesos da por los dólares de nuestros paisanos en depósito a cuenta o transferencia. Dile a tus familiares que te depositen o te transfieran a través de este servicio”, afirmó Iván Escalante, titular de Profeco.
En la misma evaluación, Pagaphone Smartpay arrojó un resultado de 7 mil 595.47 pesos por el mismo monto de envío, pero en modalidad de efectivo, lo que representa una diferencia notable frente a Finabien.
Esta información es especialmente relevante para familias michoacanas que reciben remesas de parte de sus familiares en Estados Unidos, ya que Michoacán se mantiene como uno de los principales receptores de remesas en el país, con municipios como Morelia, Uruapan y Zamora entre los más beneficiados.
Durante su intervención, Escalante también actualizó el precio promedio nacional de la gasolina regular, el cual se ubicó en 23.58 pesos por litro.
En cuanto a la canasta básica, el precio más bajo para el conjunto de 24 productos se registró en Chedraui Mina, en Villahermosa, Tabasco, con 774.90 pesos. Por el contrario, el más alto fue detectado en Fresko La Comer Cumbres, en Monterrey, con un precio de 936.45 pesos.
