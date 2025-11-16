¡Ojo! México registra más de mil casos de varicela en una semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La varicela vuelve a encender las alertas sanitarias en México este 2025, al registrar más de 50 mil contagios en lo que va del año, según el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia de la Secretaría de Salud.
Tan solo en la última semana se han detectado mil 213 nuevos casos, siendo los estados con mayor número de contagios: Estado de México (156), Jalisco (118), Ciudad de México (89), Veracruz (83) y Nuevo León (80).
Ante este panorama, algunas entidades del país ya han emitido llamados a la población para vacunarse y proteger especialmente a niños, niñas, adolescentes y personas inmunodeprimidas, quienes son más vulnerables ante esta enfermedad.
La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa, causada por el virus varicela-zóster, que se transmite por contacto directo con las ampollas de una persona enferma o a través de su saliva y flujos nasales. Es más común en la infancia, aunque también puede afectar a adultos que no han sido inmunizados.
Fiebre
Dolor de cabeza
Cansancio y debilidad general
Erupciones con ampollas que se secan formando costras
El periodo de mayor contagio inicia uno o dos días antes de que aparezcan las erupciones y se extiende hasta que todas las lesiones han formado costras.
Aunque la mayoría de las personas solo enferma una vez de varicela, el virus permanece en el organismo y puede reactivarse años después como herpes zóster, especialmente si el sistema inmunológico está debilitado.
