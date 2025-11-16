¡Ojo! México registra más de mil casos de varicela en una semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La varicela vuelve a encender las alertas sanitarias en México este 2025, al registrar más de 50 mil contagios en lo que va del año, según el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia de la Secretaría de Salud.

Tan solo en la última semana se han detectado mil 213 nuevos casos, siendo los estados con mayor número de contagios: Estado de México (156), Jalisco (118), Ciudad de México (89), Veracruz (83) y Nuevo León (80).

Ante este panorama, algunas entidades del país ya han emitido llamados a la población para vacunarse y proteger especialmente a niños, niñas, adolescentes y personas inmunodeprimidas, quienes son más vulnerables ante esta enfermedad.