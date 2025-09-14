¡Ojo! El 15 de septiembre no es feriado oficial, aclara la Secretaría del Trabajo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aclaró que el 15 de septiembre no está considerado como día de descanso obligatorio según lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo.

En una publicación reciente en redes sociales, la dependencia federal recordó que si trabajas ese día, no te corresponde ningún pago extraordinario ni doble salario, a menos que tu centro de trabajo haya establecido el descanso de forma voluntaria.

“El lunes 15 de septiembre no es día de descanso obligatorio. Si trabajas, no te corresponde ningún pago extraordinario”, explicó la STPS.