¡Ojo al Atlántico! Dos bajas presiones podrían volverse ciclones en días

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó que mantiene vigilancia sobre dos zonas de baja presión en el océano Atlántico, ambas con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días.

Primera zona: noreste del mar Caribe

Esta zona se asocia a una onda tropical y presenta un 80% de probabilidad para convertirse en ciclón en las próximas 48 horas, así como un 90% en 7 días. Se localiza a más de 2,000 km al este de las costas de Quintana Roo.

El SMN detalló que su evolución será vigilada constantemente, pues podría intensificarse entre el 16 y el 24 de septiembre.

Segunda zona: centro del Atlántico

La segunda área también presenta un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico a 7 días. Se ubica aproximadamente a 4,300 km al este de las costas de Quintana Roo y, aunque no representa peligro inmediato, se prevé que evolucione en el transcurso de esta noche o la madrugada del día siguiente.