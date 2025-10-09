Ofrecen dinero a influencers por campaña contra Electrolit

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una tormenta digital sacudió las redes esta semana luego de que varios influencers publicaran videos en los que acusaban a Electrolit, bebida rehidratante de la farmacéutica PISA, de evadir impuestos al registrarse como medicamento. Lo que comenzó como una supuesta denuncia sanitaria terminó revelando una campaña de desprestigio pagada con tintes políticos y comerciales.

El médico internista y creador de contenido Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, destapó la trama al mostrar mensajes en los que le ofrecían 48 mil pesos a cambio de publicar videos criticando la bebida. En el guion que le enviaron, se afirmaba que Electrolit tenía “3.7 veces más azúcar que lo recomendado por la OMS” y que “ponía en riesgo la salud pública”.

“Era un texto armado, con frases calcadas a las que luego vimos en decenas de videos”, relató Mr. Doctor. Aseguró que la oferta provino de un supuesto experto en marketing quien nunca reveló a los verdaderos patrocinadores, aunque insinuó que “probablemente alguien de la competencia” estaba detrás.

Mientras tanto, decenas de tiktokers eliminaron sus publicaciones tras la ola de críticas. Algunos admitieron haber recibido instrucciones similares, aunque negaron haber cobrado.