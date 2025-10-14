Ofertas engañosas en estudios de mama: Profeco alerta y da recomendaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para que la población evite gastos innecesarios al contratar mastografías y estudios clínicos con descuento.

Durante octubre, es común que clínicas y laboratorios promocionen ofertas en estudios como mastografías o ultrasonidos, sin embargo, algunos precios bajos pueden estar condicionados a la compra de paquetes adicionales, consultas previas o interpretaciones médicas no incluidas.

A través de la Revista del Consumidor, edición de octubre, Profeco advierte que muchos de estos servicios podrían tener costos ocultos, por lo que sugiere a los usuarios:

Verificar los términos y condiciones de las promociones.

Consultar los sitios web oficiales de los laboratorios o clínicas.

Pedir un desglose total de precios antes de pagar.

Confirmar que el personal que interpreta los resultados esté médicamente capacitado .

Comparar entre distintas opciones y revisar opiniones de otros usuarios.

La dependencia también recordó que las personas consumidoras tienen derecho a la información clara, seguridad, calidad y libertad de elección.

Además, en caso de detectar prácticas engañosas, se puede reportar al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722) o enviar un correo a denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.

Para más información, la guía completa está disponible en:

📌 Revista del Consumidor – Octubre 2025

SHA