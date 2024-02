Obtienen justicia laboral 915 trabajadores de la salud de Tamaulipas al recibir su base en IMSS-Bienestar

Ciudad Victoria, Tamaulipas (MiMorelia.com).- Como un reconocimiento a su labor en favor de la salud de la población en Tamaulipas, en particular a la atención otorgada durante la pandemia de Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el gobierno de Tamaulipas entregaron las primeras 915 bases a trabajadores incorporados al Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar en la entidad, en un proceso de justicia social y laboral.

Durante el evento realizado en el Teatro Amalia González de Castillo Ledón, en Ciudad Victoria, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, y el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezaron la entrega simbólica de 11 nombramientos de basificación, en representación de médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, químicos, laboratoristas, nutricionistas, radiólogos, personal de higiene y limpieza, trabajo social, entre otras categorías.

En su intervención, Zoé Robledo destacó que de las 915 plazas entregadas, 664 son de mujeres, lo cual se convierte en un doble elemento de justicia, y posteriormente serán basificados diversos grupos de trabajadores. “Hoy tienen la posibilidad de crecimiento laboral, de contar con créditos de vivienda e incluso aspirar en algún momento a cargos de dirección”.

Explicó que se hace justicia desde el gobierno y se puede decir con orgullo que “no les vuelvan a llamar precarios porque su atención no era precaria, era de calidad; que no los vuelvan a llamar regularizados porque su trabajo no era regular, era muy bueno; que nunca los vuelvan a llamar eventuales, porque su trabajo era diario, no eventual”.

Refirió que la voluntad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, era transformar el sistema de salud desde antes de la pandemia y para ello se habían planteado cuatro elementos: mejorar la infraestructura de hospitales, Centros de Salud y unidades abandonadas; invertir en equipamiento e insumos como medicamentos y material de curación para la atención de calidad; y la justicia laboral, en un principio con la basificación del personal.

El director general del Seguro Social recordó que los 80 mil trabajadores de la salud del país sin una plaza no podían seguir en una condición tan desigual, donde tenían niveles de exigencia como si tuvieran base pero con una situación precaria que generaba incertidumbres.