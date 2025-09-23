Obligatorio: transporte de petrolíferos y gas LP deberá contar con QR y sistema GPS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevas disposiciones administrativas que establecen la obligación de implementar balizado integral con código QR y sistemas de geolocalización (GPS) en todas las unidades vehiculares con permisos de transporte y distribución de petrolíferos, gas licuado de petróleo (LP) y petroquímicos.

De acuerdo con la normativa, cada vehículo deberá portar calcomanías autoadheribles con un código QR único, emitido y notificado por la Comisión, que permita identificar de manera inmediata y verificable a la unidad y a los productos transportados. La lectura del QR podrá realizarse con dispositivos móviles estándar, mostrando información como:

Nombre o razón social de la empresa permisionaria.

Número y tipo de permiso vigente.

Productos autorizados para transporte o distribución.

Estado operativo de la unidad y vigencia de seguros.

Origen, destinos y rutas autorizadas.

Matrícula y número de identificación vehicular.

Adicionalmente, todas las unidades deberán contar con un sistema GPS activo y certificado que permita el monitoreo en tiempo real, registro histórico y trazabilidad de la operación. La información deberá transmitirse en protocolos seguros (TLS 1.2 o superior) y almacenarse al menos durante 12 meses.