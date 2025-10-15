¿Obligatoria? CURP biométrica arranca en octubre
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México se prepara para un paso decisivo hacia la identificación digital: a partir del 16 de octubre de 2025 se comenzará a expedir la CURP biométrica, un documento que —aunque no sustituye a la actual Clave Única de Registro de Población— sí incorporará elementos que permitirán una identificación más completa y segura de cada persona.
La nueva CURP incluirá fotografía de rostro completo, escaneo de iris y huellas digitales. El trámite no tiene costo y, de acuerdo con autoridades del Registro Nacional de Población (RENAPO), se realiza en un promedio de 20 minutos en módulos autorizados.
Esta iniciativa nace como parte de un esfuerzo nacional por fortalecer el registro de identidad de las y los mexicanos, particularmente en contextos sensibles como la atención a víctimas de violencia y personas desaparecidas.
Aunque el trámite no será obligatorio, sí se recomienda realizarlo para facilitar trámites gubernamentales y acreditar plenamente la identidad de manera digital.
Paso a paso: ¿cómo tramitar tu CURP biométrica?
Reúne tus documentos:
Acta de nacimiento actualizada
Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
CURP tradicional validada por RENAPO
Comprobante de domicilio
Correo electrónico vigente
Acude al módulo habilitado más cercano (en CDMX, el piloto está en calle Londres 102, Col. Juárez).
Proceso en módulo:
Captura de huellas dactilares
Escaneo del iris
Fotografía de rostro completo
Recepción digital: La CURP biométrica será enviada por correo electrónico.
Aunque ambas iniciativas apuntan hacia una identidad digital, de momento la CURP biométrica no sustituye a la credencial del INE. Sin embargo, expertos en gobierno digital no descartan una futura integración de ambos sistemas.
Aunque aún no se han anunciado módulos específicos en Morelia o el interior del estado, se espera que en los próximos días se den a conocer las sedes disponibles para tramitar este documento en Michoacán. La cobertura estatal será clave para que comunidades rurales también puedan acceder.
RPO