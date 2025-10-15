¿Obligatoria? CURP biométrica arranca en octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México se prepara para un paso decisivo hacia la identificación digital: a partir del 16 de octubre de 2025 se comenzará a expedir la CURP biométrica, un documento que —aunque no sustituye a la actual Clave Única de Registro de Población— sí incorporará elementos que permitirán una identificación más completa y segura de cada persona.

La nueva CURP incluirá fotografía de rostro completo, escaneo de iris y huellas digitales. El trámite no tiene costo y, de acuerdo con autoridades del Registro Nacional de Población (RENAPO), se realiza en un promedio de 20 minutos en módulos autorizados.