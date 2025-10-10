Nuevo modelo del IMSS busca transformar atención quirúrgica

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el secretario de Salud, doctor David Kershenobich Stalnikowitz, instalaron la Comisión para la Transformación de la Atención Quirúrgica en el Seguro Social, modelo que permitirá abrir un espacio para la innovación, evidencia y colaboración, que una a diversas instituciones para generar conocimiento sólido y propuestas que fortalezcan la cirugía como una palanca de transformación del sistema de salud.

En la sala magna de sesiones “Gastón Novelo” de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), Zoé Robledo destacó que la comisión está integrada por tres líneas de investigación que comprenden bases del sistema, procesos de atención e impactos de la calidad, así como 14 núcleos de investigación que están formados por una persona investigadora del IMSS, una persona sustantiva del Instituto como promotora de cambio y un investigador o investigadora aliada.