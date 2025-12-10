Nuevo hospital del IMSS ‘Carmen Serdán’ beneficiará a más de 550 mil derechohabientes

La Jefa del Ejecutivo Federal realizó la entrega de reconocimientos a la trayectoria profesional e institucional a la doctora Margarita Dehesa Violante, quien por 22 años fungió como la jefa de Servicios de Gastroenterología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y a la titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias.

El nuevo hospital tuvo una inversión de 2 mil 652 millones de pesos (mdp) y cuenta con una capacidad hospitalaria de 180 camas censables, 216 camas no censables, 35 consultorios, 6 quirófanos, Clínica de Mama, Unidad de Cuidados Intensivos, Clínica de Heridas, Estomas y Pie Diabético, 29 máquinas de hemodiálisis, 10 sillones de quimioterapia y 4 salas de endoscopía; así como un tomógrafo, un mastógrafo, un ortopantomógrafo, un ecocardiógrafo tridimensional, cinco ultrasonógrafos y Rayos X simples y especiales.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, propuso a la Asamblea General del IMSS el cambio de nombre al Hospital de San Alejandro por el de Carmen Serdán Alatriste y destacó que este nuevo hospital se suma a los cuatro inaugurados durante el primer año de la Presidenta, que junto con siete más que se van a terminar en los próximos siete meses gracias al convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional, van a sumar mil 484 nuevas camas. Resaltó que la meta en 2030 es llegar a 45 mil 200 nuevas camas en 12 años de la Cuarta Transformación, lo que representa más de lo que se hizo en los seis sexenios anteriores. Agregó que actualmente el IMSS tiene cerca de 23 millones de mexicanas y mexicanos afiliados, la cifra más alta de su historia.