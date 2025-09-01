Nuevo horario en Costco: ejecutivos podrán comprar antes que el resto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 2 de septiembre de 2025, Costco implementará un nuevo beneficio para sus clientes con Membresía Ejecutiva: el “Horario de compras para miembros ejecutivos”, que permitirá ingresar a las tiendas una hora antes que el resto de los socios.

De acuerdo con la empresa, los almacenes abrirán sus puertas de domingo a viernes de 9:00 a 10:00 a. m., y los sábados de 9:00 a 9:30 a. m., exclusivamente para quienes cuenten con este tipo de membresía. El acceso para los demás clientes seguirá iniciando en el horario habitual, a partir de las 10:00 a. m.