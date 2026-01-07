Nuevo detenido en el caso García Luna; cae exservidor público

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Eduardo “N”, exservidor público, por su probable participación en delitos de peculado y delincuencia organizada, como parte de las investigaciones relacionadas con el presunto desvío de recursos del sistema penitenciario federal durante la gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública.

La captura se realizó en el estado de Puebla por elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, tras labores de inteligencia que permitieron ubicar al exfuncionario, señalado por su presunta participación en una red de desvío de recursos públicos mediante la simulación de contratos de servicios.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo “N”, en su carácter de servidor público, habría suscrito de manera presuntamente ilícita contratos de servicios para diversos Centros Federales de Readaptación Social, los cuales se encontraban bajo la responsabilidad institucional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada entonces por García Luna entre 2006 y 2012.